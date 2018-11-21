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Зограб Мнацаканян встретился с председателем Венецианской комиссии


Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 21 ноября встретился в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, и.о. министра иностранных дел Армении подчеркнул, что Венецианская комиссия была и остается важным партнером для Армении с точки зрения рекомендаций по законодательным реформам в соответствии с европейскими стандартами и оказания технической поддержки.

Коснувшись недавних внутриполитических событий в Армении, Зограб Мнацаканян подчеркнул приверженность правительства продолжению сложного процесса реформ на основе данного народом широкого мандата.

Стороны изложили основные направления дальнейшего сотрудничества.




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