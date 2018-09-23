По состоянию на 18:00 Следственный комитет получил 7 сообщений о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, 5 из полученных сообщений касались нарушения тайны голосования, а 2 - попыток двойного голосования.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств.