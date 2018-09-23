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Температура воздуха повысится на 3-4 градуса, затем на столько же понизится


23 и 26 сентября  в вечерние  часы в значительной части районов Армении, особенно в  северных областях 27 сентября,  ожидаются   дожди и грозы.  В  отдельных районах возможен град. Во  время грозы  возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  24-25 и 28 сентября в  Армении  ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с. 

Температура воздуха 23-25 сентября повысится на 3-4 градуса, затем 26-27сентября на столько же понизится

В    Ереване   23сентября в вечерние  часы  в отдельных районах города  ожидаются   дожди и грозы. Во  время грозы  возможно усиление ветра до 15-20 м/с.24-29 сентября  ожидается погода без осадков..

 

 




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