Температура воздуха повысится на 3-4 градуса, затем на столько же понизится

23 и 26 сентября в вечерние часы в значительной части районов Армении, особенно в северных областях 27 сентября, ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 24-25 и 28 сентября в Армении ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура воздуха 23-25 сентября повысится на 3-4 градуса, затем 26-27сентября на столько же понизится

В Ереване 23сентября в вечерние часы в отдельных районах города ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.24-29 сентября ожидается погода без осадков..