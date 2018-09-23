Мгер Шахгельдян считает выборы в Совет старейшин Еревана беспрецедентными и историческими.

Как передает Арменпресс, он проголосовал на и/у 9/17.

«Настроение прекрасное, ожидания большие. Это очень важные выборы, поскольку они первые после революции. Думаю, эти выборы будут этапными в деле становления гражданско-демократической системы Армении. Ереван – это не только община, это столица, здесь сконцентрировано 40% всего населения», - сказал Шахгельдян.

Он уверен, что впервые после многих лет состоятся выборы без взяток и фальсификаций.

По закону, Совет старейшин Еревана может действовать, если в выборах прошли 3 партии. По словам представителя ПСЗ, они претендуют быть в числе прошедших.

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок "Луйс" (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.