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Мгер Шахгельдян считает выборы в Совет старейшин Еревана беспрецедентными и историческими


Мгер Шахгельдян считает выборы в Совет старейшин Еревана беспрецедентными и историческими.

Как  передает Арменпресс, он проголосовал на и/у 9/17.

«Настроение прекрасное, ожидания большие. Это очень важные выборы, поскольку они первые после революции.  Думаю, эти выборы будут этапными в деле становления гражданско-демократической системы Армении. Ереван – это не  только община, это столица, здесь сконцентрировано 40% всего населения», - сказал Шахгельдян.

Он уверен, что впервые после многих лет состоятся выборы без взяток и фальсификаций.

По закону, Совет старейшин Еревана может действовать, если в выборах прошли 3 партии. По словам представителя ПСЗ, они претендуют быть в числе прошедших.

Наблюдательскую миссию на выборах  Совета  старейшин Еревана  будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе  посетителя. Выборы  будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов. 

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия  «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок "Луйс" (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок  «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия  Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия  «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян). 

На внеочередных  выборах  Совета  старейшин Еревана  правом голосования обладают 848.343  гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.

 

 

 

 




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