Мгер Шахгельдян считает выборы в Совет старейшин Еревана беспрецедентными и историческими
Мгер Шахгельдян считает выборы в Совет старейшин Еревана беспрецедентными и историческими.
Как передает Арменпресс, он проголосовал на и/у 9/17.
«Настроение прекрасное, ожидания большие. Это очень важные выборы, поскольку они первые после революции. Думаю, эти выборы будут этапными в деле становления гражданско-демократической системы Армении. Ереван – это не только община, это столица, здесь сконцентрировано 40% всего населения», - сказал Шахгельдян.
Он уверен, что впервые после многих лет состоятся выборы без взяток и фальсификаций.
По закону, Совет старейшин Еревана может действовать, если в выборах прошли 3 партии. По словам представителя ПСЗ, они претендуют быть в числе прошедших.
Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.
Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.
Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок "Луйс" (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).
На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.
- По данным на 11:00 часов, на внеочередных выборах Совета старейшин Еревана
проголосовали 79.686 человек
- До самого дня голосования в ЦИК не поступало жалоб относительно выборов
- Наира Зограбян проголосовала за комфортный и благоустроенный Ереван 21-го века
- Ара Баблоян проголосовал за прогресс
- ЦИК будет публиковать бюллетени об участии в голосовании с 3-часовой
периодичностью