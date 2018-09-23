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До самого дня голосования в ЦИК не поступало жалоб относительно выборов


До самого дня голосования, 23 сентября, в ЦИК не поступало жалоб относительно выборов.

Как  передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 23 сентября сказала начальник юридического управления ЦИК РА Лилия  Акопян.

«До самого дня  голосования, 23 сентября, в  ЦИК не поступало жалоб относительно выборов. Были предложения, звонки. Было только одно заявление, направленное в и/у 4, которое  было оперативно разрешено», - сказала она.

По ее словам, к ним обращаются с различными вопросами – как  голосовать вне Армении. Сообщалось, что гражданин должен находиться в Ереване для голосования. Были также вопросы относительно избирательных списков, адресованные в Управление виз и паспортов полиции РА.

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе  посетителя. Выборы  будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ

Внеочередные  выборы  Совета  старейшин Еревана  начались   23 сентября в 08:00 часов. 

Заявки и  документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили  12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок «Луйс (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой  шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия  «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян). 

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.

 

 

 

 

 

 




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