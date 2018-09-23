Наира Зограбян проголосовала за комфортный и благоустроенный Ереван 21-го века

На ереванском и/у 4/35 свой гражданский долг выполнила кандидат в мэры Еревна от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами после голосования она сказала, что проголосовала за комфортный и благоустроенный Ереван 21-го века.

«В нашей команде собрались настоящие профессионалы. У нас конкурентоспособная программа, и мы можем обеспечить развитие еревана», - сказала она.

На вопрос, будет ли коалиция после выборов, Наира Зограбян сказала, не думает, что какая-либо политическая сила наберет абсолютное большинство голосов, но в любом случае коалицию не исключила.

Относительно хода предвыборной агитации она сказала, в день тишины правила были нарушены – имела место контрагитация.

«В дни кампании распространилась дезинформация, что якобы члены ППА раздают взятки. Я обращаюсь к полиции: если нет фактов, то дезинформаторы должны быть привлечены к ответственности», - сказала Зограбян.

Фото: Татев Дурян

В штабе ППА в Ачапняке 22 сентября полиция провела обыск. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ППА Ивета Тоноян.

В полицию поступил сигнал о том, что в указанном месте члены ППА раздают взятки.

В размещенном Иветой Тоноян в Facebook материале кандидат от ППА Наира Зограбян говорит, что были ложные сообщения о том, что они раздают взятки. Она утверждает, что были и другие подобные случаи, но никого к ответственности не привлекли.

По ее словам, все это преследует одну цель: дезорганизовать работу ППА.

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок «Луйс (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия «Айказуны» (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.