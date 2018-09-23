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Наира Зограбян проголосовала за комфортный и благоустроенный Ереван 21-го века


На ереванском и/у 4/35 свой  гражданский  долг  выполнила кандидат в мэры  Еревна от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

Как  передает Арменпресс, в беседе  с журналистами после  голосования она сказала, что проголосовала за комфортный и благоустроенный  Ереван 21-го века.

«В нашей  команде  собрались настоящие  профессионалы. У нас конкурентоспособная программа, и мы можем обеспечить развитие  еревана», - сказала она.

На вопрос, будет ли коалиция после  выборов, Наира Зограбян сказала, не думает, что какая-либо политическая сила наберет абсолютное большинство голосов, но в любом случае коалицию не исключила.

Относительно хода  предвыборной  агитации она  сказала, в день тишины правила были нарушены – имела место контрагитация. 

«В дни кампании распространилась дезинформация, что якобы  члены  ППА раздают взятки. Я обращаюсь к полиции: если нет фактов, то дезинформаторы  должны быть привлечены  к  ответственности», - сказала Зограбян.

Фото: Татев Дурян

В штабе ППА в Ачапняке 22 сентября полиция провела обыск. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ППА  Ивета Тоноян.

В полицию поступил сигнал о том, что в указанном месте  члены  ППА  раздают взятки. 

В размещенном Иветой Тоноян в Facebook материале кандидат от ППА Наира Зограбян говорит, что были ложные  сообщения о том, что они раздают взятки. Она утверждает, что были и другие  подобные случаи, но никого к  ответственности не привлекли.

По ее словам, все это преследует одну цель: дезорганизовать работу  ППА. 

Наблюдательскую миссию на выборах  Совета  старейшин Еревана  будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе  посетителя. Выборы  будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ

Внеочередные  выборы  Совета  старейшин Еревана  начались   23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и  документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили  12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок «Луйс (кандидат – Артак Зейналян), блок  «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой  шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия  «Айказуны» (кандидат – Геворк Овсепян), партия  «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия  «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян). 

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.

 

 

 




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