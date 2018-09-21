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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Франкофонии в Ереване


Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что с 11 по 13 октября он посетит Ереван для участия в саммите Франкофонии. Как сообщает Арменпресс, Трюдо подчеркнет важность совместной работы для решения общих проблем, роста экономики, а также поощрения разнообразия и интеграции.

Премьер-министр Канады также подчеркнет, насколько важна Международная организация Франкофонии для его страны, а также подчеркнет ту жизненно важную роль, которую франкоязычные общины сыграли на протяжении всей истории Канады.




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