Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в саммите Франкофонии в Ереване

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что с 11 по 13 октября он посетит Ереван для участия в саммите Франкофонии. Как сообщает Арменпресс, Трюдо подчеркнет важность совместной работы для решения общих проблем, роста экономики, а также поощрения разнообразия и интеграции.

Премьер-министр Канады также подчеркнет, насколько важна Международная организация Франкофонии для его страны, а также подчеркнет ту жизненно важную роль, которую франкоязычные общины сыграли на протяжении всей истории Канады.