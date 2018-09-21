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В МИД Германии заявили, что визит Эрдогана может стать началом нормализации отношений


Предстоящий в конце сентября визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ положительно скажется на отношениях Берлина и Анкары. С соответствующим заявлением выступил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас после переговоров с коллегой из Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Визит должен стать началом нормализации наших отношений", - сказал он. "Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - добавил министр. По его словам, ФРГ "заинтересована в стабильной Турции, в том числе в области экономики". Кроме того, он подчеркнул важность Турции для нормализации ситуации в Сирии.

 

 

 

 




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