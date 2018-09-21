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AFP: число жертв крушения парома в Танзании достигло 79


По меньшей мере 79 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория на севере Танзании. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

По данным британской вещательной корпорации Би-би-си, паром затонул между островами Юкора и Буголора, а на борту судна находилось свыше 400 человек. Согласно информации портала Africa News, паром перевернулся за несколько метров до места швартовки.

 

 




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