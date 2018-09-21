СМИ: в Facebook начали тестировать сервис для знакомств

Сотрудники Facebook запустили в тестовом режиме приложение, облегчающее для пользователей виртуальное общение, в том числе с целью дальнейших встреч. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг американский интернет-портал The Verge.

"Поиски новых знакомств - это то, чем, как мы видели, уже давно занимаются пользователи Facebook, - сообщил в интервью The Verge сотрудник соцсети Нэйтан Шарп, курирующий данный проект. - Мы хотим, чтобы делать это было проще и удобнее. Мы подумали, что именно сейчас лучшее время для этого".

Как отмечается в публикации, сервис испытывают в Колумбии, в настоящее время он полностью интегрирован в мобильное приложение Facebook и пока не доступен на компьютерах. Пользоваться им разрешено лицам в возрасте 18 лет или старше. На данный момент приложение полностью бесплатно, в нем нет рекламы, дополнительные услуги за оплату также не предусмотрены.

Желающие зарегистрироваться в сервисе должны коротко описать себя, ответить на ряд вопросов и пояснить, каковы их цели. Им также придется уточнить свое месторасположение, которое будет проверено с помощью глобальной навигационной системы GPS, искать же кандидатов для знакомства можно в радиусе 100 км. Владельцы мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS, могут загрузить до девяти своих фотографий, пользователи Android - 12 снимков. Их можно взять из аккаунтов в Facebook или Instagram, а также из фотогалереи в смартфоне.

Система будет вести поиск кандидатов для знакомства с учетом предоставленных пользователями данных, их интересов, наличия общих друзей. В список предлагаемых лиц не будут включать тех, кто уже значится в "списке друзей" в Facebook. Пользователи смогут за стуки направлять запросы на начало диалога в общей сложности не более чем 100 лицам, которые вызвали у них интерес.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.