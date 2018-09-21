СМИ: Китай поможет Сирии восстановить объекты культурного наследия

Государственный музей "Гугун" (пекинский Запретный город) и министерство культуры Сирии подписали меморандум о сохранении исторических реликвий, в соответствии с которым Пекин окажет Дамаску помощь в восстановлении объектов культурного наследия. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу китайская газета Global Times.

Соглашение было подписано на состоявшемся в Китае форуме, посвященном проблемам защиты объектов достояния мировых древних цивилизаций. В нем приняли участие представители 13 стран, в том числе Греции, Египта, Ирака, Сирии. Заключенные договоренности подразумевают, что КНР предоставит сирийской стороне материалы и оборудование, необходимые для восстановления достопримечательностей, пострадавших во время войны. Помимо этого китайские власти организуют профессиональную подготовку реставраторов из этой ближневосточной страны.

"Через Сирию пролегал важный отрезок древнего Шелкового пути, поэтому мы чувствуем близость Китая, - отметил глава сирийского Генерального директората древностей и музеев Махмуд Хамуд. - Мы планируем отобрать самые впечатляющие археологические находки для экспозиции в "Гугун".

Одним из мест, где специалисты двух государств будут совместно работать над восстановлением древних объектов культурного наследия, станет Алеппо. По данным ЮНЕСКО, там серьезно пострадали здания на примерно 60% территории старой части города, еще 30% достопримечательностей были полностью уничтожены .