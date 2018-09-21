Всемирный банк: количество мусора на планете может увеличиться к 2050 году на 70%

Ежегодно образующееся количество мусора на Земле возрастет на 70% к 2050 году, если государства не объединят усилия и не предпримут шаги, направленные на переработку отходов и сокращение потребления пластика, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Такой прогноз содержится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка, посвященном борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды.

Согласно изложенным в нем данным, в результате ускоряющейся урбанизации и роста населения стран на Земле к 2050 году может образовываться до 3,4 млрд тонн мусора в год, тогда как по состоянию на 2016 год этот показатель оценивался в 2,01 млрд тонн. При этом отмечается, что больше трети (34%) всех отходов в мире генерируют 16% населения мира из стран с наиболее высоким уровнем жизни. Восточная Азия и Тихоокеанский регион несут ответственность за 23% мусора на Земле. Авторы доклада прогнозируют, что к 2050 году страны Африки к югу от пустыни Сахара увеличат загрязнение втрое, а государства Южной Азии - удвоят.

Самую серьезную проблему специалисты видят в утилизации пластика, который без должной и своевременной переработки оказывает серьезный эффект на экосистемы, поскольку изделия из пластика не разлагаются сотнями и даже тысячами лет. Авторы доклада в этой связи подчеркнули, что только лишь в 2016 году страны мира утилизировали 242 млн тонн пластикового мусора, что составляет 12% от всех твердых отходов.