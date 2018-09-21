Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале номер 108 в врозрасте 61 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил начальник центрального управления здравоохранения Нгуен Куок Чиеу.

"Президент боролся с тяжелым заболеванием. Однако, несмотря на все усилия ведущих отечественных и зарубежных медиков, так и не смог поправиться", - говорится в сообщении центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и государства Вьетнама.