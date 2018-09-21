Европейские индексы - 20-09-18

МОСКВА, 21 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.88% и составил 12326.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.07% и составил 5451.59 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 7367.32 пункта, а российский RTSI вырос на 0.58% и составил 1140.65 пункта.