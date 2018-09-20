Президент Республики Арцах  направил поздравительное послание премьер-министру Армении

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с 27-летием независимости Армении, праздником, который является дорогим и запоминающимся для всех армян.

Армянский народ прошел сложный и тяжелый путь, создавая свою свободную независимую государственность, прошел через множество испытаний, имел необратимые потери, нес невообразимые лишения. Но он всегда верил в торжество своей борьбы, верил в победу своих мечтаний, которые он лелеял веками.

Развитие и укрепление Республики Армения - задача всех армян, для решения которой необходимо быть более сплоченными и едиными, использовать потенциал и возможности, знания и способности каждого. Мы обязаны вносить свой вклад в создание яркого и надежного будущего для нашей родины и нашего народа.

Уважаемый Никол Воваевич,

Еще раз поздравляю Вас и весь наш народ с этим прекрасным праздником и желаю мира, процветания и больших успехов на пути к новым победам”.