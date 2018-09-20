Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян был допрошен в рамках уголовного дела о фонде “Ереван”: директор СНБ

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян был допрошен в рамках уголовного дела о фонде “Ереван”. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам директор СНБ Артур Ванецян. Он также сообщил, что Тарон Маргарян был допрошен в качестве свидетеля и признал, что были “определенные нарушения”.

Артур Ванецян также сказал, что в результате расследования в государственный бюджет должна быть возвращена сумма в размере около 1 млрд. 800 млн. драмов, и директор фонда “Ереван” уже дал свое согласие.

В Службу национальной безопасности Республики Армения от граждан В.Г. и А.Х. поступило сообщение о том, что должностные лица мэрии г. Ереван в обмен на выдачу соответствующего разрешения на застройку и оформление имущества вынудили их передать фонду “Ереван” крупные денежные суммы помимо установленных законом платежей.

В ходе подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а попросту присваивалась.

На основе сообщения о преступлении в Следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 308 (“Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия) и пункта 1.1 ч. 2 статьи 178 (“Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения”).

В кабинетах фонда “Ереван”, расположенных в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства вымогательства у граждан денег, направления и цель расходов, а также законность действий.