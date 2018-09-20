Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в Twitter потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал он.

Ранее Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании ценами, на что саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех заявлял, что ни ОПЕК, ни каждая из стран в отдельности не считают своей целью установление конкретной цены на нефть.

Нефтяные котировки стабилизировались в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+, которое позволило уменьшить предложение на рынке. Весной этого года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана - третьего производителя нефти в ОПЕК.

Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Комитет наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения.