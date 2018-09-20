Отец 16-летнего турецкого юноши, пересекшего армяно-турецкую границу, просит премьер-министра Армении быть снисходительным и вернуть сына семье

Отец 16-летнего турецкого юноши – Умута Али Озмена, пересекшего 24-го июля армяно-турецкую границу, обратился с прошением к правительству Армении и к премьер-министру Армении. Как передает «Арменпресс», в интервью информационной программе «Лурер» Общественного телевидения отец Умута Али Озмена – Мустафа, сказал, что его сын пересек армяно-турецкую границу по ошибке.

«Он не хотел переходить границу. Здесь у него нет друзей, поскольку мы живем в селе, в поле он пас скот вместе с матерью, а на этом участке нет разделительной полосы. Мой сын и не понял, что перешел границу Армении. Он из простого интереса зашел дальше – посмотреть, что там есть, и поднялся на холм, чтобы осмотреться сверху»,- сказал Мустафа.

Умута Али Озмена задержали российские пограничники еще 24-го июля, он до сих пор в Армении.

«Как только он поднялся на холм, приехали военные на машине и поймали его. Мой сын не сделает ничего плохого, в колледже он получал похвальные грамоты, он с уважением относится ко всем, но его все равно – поймали и увели. Сейчас начался учебный год, все пошли в школу – но не мой сын. Каждое утро его мать, видя школьников, начинает плакать и грустить о сыне», - рассказал он.

Отец 16-летнего турецкого юноши, пересекшего армяно-турецкую границу, обратился с прошением к правительству Армении и просит премьер-министра Армении быть снисходительным и вернуть сына семье.

«Я умоляю правительство Армении и руководителя страны - вернуть сына семье как можно раньше. Умоляет его мать – помочь вернуть сына. Она в плохом состоянии из-за этого беспокойства», - сказал Мустафа, добавив, что возвращение сына – мечта их семьи.

17-го сентября экс-депутат Армении, глава фонда "Верадарц" ("Возвращение") Арагац Ахоян навестил подростка в тюрьме, после чего рассказал о хороших условиях его содержания. «Он же ребенок, случайно пересекший границу. Я с ним встретился. Условия содержания хорошие, я у него был. Он позвонил родителям, сказал, что у него все в порядке", — заявил Ахоян, опровергая измышления турецкой прессы о том, будто подростка содержат в плохих условиях.

Арагац Ахоян сообщил, что поговорил о судьбе задержанного с компетентными должностными лицами.