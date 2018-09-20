Правительство не должно поощрять ни бедность, ни страсть к азартным играм: премьер- министр Никол Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки дня, премьер-министр выступил со следующим заявлением: “На ваших столах лежат подарки от полиции Республики Армения - армяно-французский разговорник, опубликованный накануне 17-го саммита Международной организация Франкофонии, который должен пройти в Ереване. Это знаковое событие и хорошая возможность увеличить количество языков, которые мы знаем. Я считаю, что в новой Армении граждане должны владеть несколькими иностранными языками. Саммит Франкофонии - хороший повод для нас сделать еще один шаг в этом направлении”.

Правительство обсудило и одобрило законодательный пакет о внесении изменений в законы Республики Армения “О лотереях” и “ Об играх с выигрышем, онлайн играх с выигрышем и игорных домах”. Таким образом, правительство разделяет озабоченность авторов законодательного пакета изменений, подчеркивает необходимость предлагаемого регулирования отношений и представляет ряд предложений.

Коснувшись законодательного пакета, премьер-министр Пашинян сказал: “Мне представили некоторые опасения относительно того, что пакет не был в достаточной степени обсужден с представителями сферы. Очевидно, что на данном этапе проект нуждается в дополнительном обсуждении и внесении поправок. У нас серьезные проблемы в этой сферы, которые нужно решить”.

По словам главы правительства, обсуждения должны продолжаться, чтобы убедиться, что предлагаемые поправки преследуют те цели, которые являются логичными и приемлемыми для всех.

Законопроектом Республики Армения “О внесении дополнений в закон “О лотереях” устанавливается, что непосредственную (в зале), тотализаторскую и автоматизированную лотерею посредством игровых автоматов можно организовать только в административных границах общины Цахкадзор Котайкской области, общины Севан Гегаркуникской области, общины Джермук Вайоцдзорской области и общины Мегри Сюникской области.

Коснувшись отмеченного вопроса, вице-премьер Тигран Авинян отметил, что это приведет к значительному сокращению количества рабочих мест: “Речь идет о нескольких тысячах человек. Я думаю, нам нужно быть осторожным в этом вопросе, и посредством обсуждений мы должны понять, как будем действовать. Я согласен с тем, что пакет неплохой, но он должен быть реализован поэтапно и очень осторожно”.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что решение проблемы должно быть сбалансированным. “Однозначно, что эти непонятные устройства, установленные на газозаправочных станциях, являются причиной серьезных проблем не только в сельских общинах. Это серьезная проблема, и их нужно просто устранить. Крайне важно организовать этот процесс правильно, чтобы проблема была всесторонне решена. Когда смотрим на показатели экономического роста, мы видим, что эти игровые автоматы стали ведущей отраслью нашей экономики. Это абсурдно, и наша политика должна заключаться в том, чтобы изменить эту логику, которая, с одной стороны, поощряет бедность, а с другой - азартные игры. Правительство не должно поощрять ни то, ни другое”, - сказал глава правительства, добавив, что необходимо провести открытые, прозрачные, публичные обсуждения, исключить фактор субъективности и быстро решить проблему, так как люди постоянно выражают озабоченность в этой связи.

По словам премьер-министра, в целом существует проблема структуры экономики. “Если азартные игры начали играть определенную роль в нашей экономике, в том числе играть значительную роль в нашем экономическом росте и экономической активности, то это очень серьезная проблема в стране, где уровень бедности составляет около 30%. Эта проблема поднималась специально во время нашей кампании, в том числе людьми, которые страдают от азартных игр, то есть, они говорят, что да, они здесь, и это искушение.

Это проблема во всех отношениях, и даже если мы идет на некоторые финансовые риски, мы рискуем экономической активностью, мы должны пойти на это. Что представляет из себя наша экономика сегодня? Во-первых, аграрное, однако не технологическое, не интенсивное сельское хозяйство, во-вторых - азартные игры, а в-третьих - добыча полезных ископаемых. Эта экономическая структура никоим образом не может удовлетворить нас.

Мы хотим, чтобы наша экономика имела следующую структуру: высокотехнологичное производство, информационные технологии, легкая промышленность, перерабатывающее сельское хозяйство, т.е. производство продуктов питания и т.д. Следовательно, мы должны предпринять очень серьезные шаги для того, чтобы произошли эти изменения. И во время этого реверса, этих изменений у нас будут определенные экономические и финансовые трудности, но нам нужно пойти на это, иначе получится, что мы медленно приспосабливаемся к ситуации, лишь бы никаких изменений не произошло, а это, как вы понимаете, невозможно. Эти изменения не могут быть не выполнены, и мы должны решительно идти на эти шаги”, - отметил Никол Пашинян.

Правительство одобрило законодательный пакет о внесении изменений в законы Республики Армения “Об идентификационных картах” и “О паспорте гражданина Республики Армения”. Цель предлагаемых изменений заключается в продлении срока предоставления паспортов старого образца с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года. Изменение позволит до начала полноценной эксплуатации новой системы выдачи биометрических паспортов обеспечить процесс предоставления гражданам Армении удостоверяющих личность документов.