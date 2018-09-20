Отсутствие реакции со стороны ОДКБ не означает, что мы не выполняем свои функции: министр ИД Армении

ОДКБ – структура, в рамках которой мы обеспечиваем нашу коллективную безопасность. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил после заседания правительства Армении 20 сентября, глава МИД РА Зограб Мнацаканян.

На замечание, что 19 сентября на армяно-азербайджанской границе вследствие стрельбы ВС Азербайджана погиб армянский военнослужащий, однако ОДКБ с заявлением не выступила, Зограб Мнацаканян сказал:

«Мы работаем в рамках ОДКБ, и отсутствие реакции со стороны ОДКБ не означает, что мы не выполняем свои функции в этой Организации».

Зограб Мнацаканян при этом напомнил, что накануне, 19 сентября, с комментарием о ситуации на границе Армении с Азербайджаном выступил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.