Отсутствие реакции со стороны ОДКБ не означает, что мы не выполняем свои функции: министр ИД Армении
14:18, 20 Сентябрь, 2018
ОДКБ – структура, в рамках которой мы обеспечиваем нашу коллективную безопасность. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил после заседания правительства Армении 20 сентября, глава МИД РА Зограб Мнацаканян.
На замечание, что 19 сентября на армяно-азербайджанской границе вследствие стрельбы ВС Азербайджана погиб армянский военнослужащий, однако ОДКБ с заявлением не выступила, Зограб Мнацаканян сказал:
«Мы работаем в рамках ОДКБ, и отсутствие реакции со стороны ОДКБ не означает, что мы не выполняем свои функции в этой Организации».Зограб Мнацаканян при этом напомнил, что накануне, 19 сентября, с комментарием о ситуации на границе Армении с Азербайджаном выступил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
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