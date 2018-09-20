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Установленные на газозаправочных станциях игровые аппараты надо как можно скорее убрать: Никол Пашинян


Установленные на газозаправочных станциях игровые аппараты создают проблемы не только в сельской местности, и их надо как можно скорее убрать. Как передает «Арменпресс»,  об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, надо подумать – как правильно разрешить эту задачу, не перегибая палку в сторону запретов, но и не поощряя игроманию.

Кроме того, по его словам, есть сигналы о том, что не всегда доходы игорных команий регистрируются, и эти вопросы нужно решать прозрачно и законно.


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