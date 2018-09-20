Установленные на газозаправочных станциях игровые аппараты надо как можно скорее убрать: Никол Пашинян

Установленные на газозаправочных станциях игровые аппараты создают проблемы не только в сельской местности, и их надо как можно скорее убрать. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, надо подумать – как правильно разрешить эту задачу, не перегибая палку в сторону запретов, но и не поощряя игроманию.

Кроме того, по его словам, есть сигналы о том, что не всегда доходы игорных команий регистрируются, и эти вопросы нужно решать прозрачно и законно.