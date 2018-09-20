Трамп назвал главную ошибку Джорджа Буша - младшего на посту президента

Дональд Трамп заявил, что 43-й президент США Джордж Буш - младший совершил самую большую ошибку в истории страны, введя войска на Ближний Восток. Такое мнение американский лидер высказал в интервью телеканалу Hill TV.

"Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны - это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем", - уверен американский лидер. "Хоть Обама и совершил ошибку [приняв решение о выводе войск], но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой, которую совершали в истории нашей страны", - подчеркнул он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп пояснил свою точку зрения тем, что Соединенные Штаты, по его словам, "потратили $7 трлн на Ближний Восток". "$7 трлн и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней", - сказал он.

В связи с заявлениями Трампа телеканал приводит статистику Пентагона, согласно которой на ведение военных операций в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год США потратили $1,52 трлн.