Синдзо Абэ переизбрали лидером правящей в Японии партии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ избран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок. Об этом свидетельствуют результаты состоявшихся в четверг в штаб-квартире ЛДП выборов.

В голосовании, которое транслировалось в прямом эфире, приняли участие 405 парламентских и 405 региональных депутатов. Кандидатуру Абэ на них поддержали 553 человека, за его единственного соперника - экс-главу оборонного ведомства Сигэру Исибу - проголосовали 254 депутата,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, Абэ получает возможность возглавлять правительство страны вплоть до 2021 года, если партия продолжит оставаться у власти. Как сообщают японские СМИ, в начале октября он намерен провести перестановки в правительстве и руководстве ЛДП. Перед выборами премьер заявил, что в случае победы планирует вплотную заняться реформами, чтобы "построить новую Японию".