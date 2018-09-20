Европейские индексы - 19-09-18

МОСКВА, 20 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 19 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.50% и составил 12219.02 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.56% и составил 5393.74 пункта, британский FTSE вырос на 0.42% и составил 7331.12 пункта, а российский RTSI вырос на 0.99% и составил 1134.10 пункта.