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Обсуждены вопросы защиты традиционных семейных ценностей


Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 19 сентября принял председателя Палаты адвокатов Ара Зограбяна и военного эксперта Айка Наапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны подчеркнули важность защиты национальных, христианских, традиционных семейных ценностей, а также проведения законодательных реформ в этой сфере.   




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