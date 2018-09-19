Обсуждены вопросы защиты традиционных семейных ценностей

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 19 сентября принял председателя Палаты адвокатов Ара Зограбяна и военного эксперта Айка Наапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны подчеркнули важность защиты национальных, христианских, традиционных семейных ценностей, а также проведения законодательных реформ в этой сфере.