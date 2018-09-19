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Лидер Южной Кореи встретится с Трампом в Нью-Йорке 24 сентября


Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября, сообщил журналистам в Сеуле представитель южнокорейской президентской администрации, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Встреча лидеров Республики Корея и США состоится 24 сентября", — сказал он.

Мун Чжэ Ин, принимая участие в сессии ГА ООН, встретится с Трампом, чтобы разъяснить итоги нынешнего межкорейского саммита в Пхеньяне.

 

 

 

 




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