Лидер Южной Кореи встретится с Трампом в Нью-Йорке 24 сентября

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует встретиться в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября, сообщил журналистам в Сеуле представитель южнокорейской президентской администрации, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Встреча лидеров Республики Корея и США состоится 24 сентября", — сказал он.

Мун Чжэ Ин, принимая участие в сессии ГА ООН, встретится с Трампом, чтобы разъяснить итоги нынешнего межкорейского саммита в Пхеньяне.