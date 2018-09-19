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Постоянная комиссия НС Республики Арцах по государственно-правовым вопросам обсудила законопроекты


Под председательством Овика Дживаняна 19-го сентября состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по государственно-правовым вопросам.

Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Республики Арцах Арарат Даниелян представил проекты законов  Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон НКР "О государственной пошлине"» и «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений и учреждений юридических лиц и частных предпринимателей».

Члены комиссии представили предложения относительно законодательных инициатив и дали положительное заключение для включения в повестку пленарного заседания.

В заседании принял участие заместитель председателя НС Республики Арцах Ваграм Балаян.




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