Постоянная комиссия НС Республики Арцах по государственно-правовым вопросам обсудила законопроекты

Под председательством Овика Дживаняна 19-го сентября состоялось заседание постоянной комиссии НС Республики Арцах по государственно-правовым вопросам.

Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Республики Арцах Арарат Даниелян представил проекты законов Республики Арцах «О внесении изменений и дополнений в закон НКР "О государственной пошлине"» и «О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений и учреждений юридических лиц и частных предпринимателей».

Члены комиссии представили предложения относительно законодательных инициатив и дали положительное заключение для включения в повестку пленарного заседания.

В заседании принял участие заместитель председателя НС Республики Арцах Ваграм Балаян.