Ученые нашли вещество, помогающее против облысения

Вещество, использующееся в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева, стимулирует рост волос у человека, выяснили ученые из Манчестерского университета в Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications,передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи использовали вещество, известное как сандалор, для воздействия на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.

"Результаты небольшого пилотного исследования, проведенного контрактной исследовательской организацией на 20 женщинах-добровольцах, дают снования предполагать, что наружное применение сандалора уменьшает потерю волос", — заявил изданию The Independent один из авторов работы профессор Ральф Паус.

Дальнейшим этапом должно стать полноценное тестирование на добровольцах, однако ученые считают, что находятся на пороге решения проблемы борьбы с облысением.



