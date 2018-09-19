Эрдоган заявил, что в Турции нет экономического кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии в экономике республики кризиса и выступил за отказ от иностранной валюты в некоторых внутренних расчетах. Об этом он сказал в среду во время выступления в Анкаре, которое транслировал телеканал Haber Turk, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас сейчас период подъема. Не верьте, что есть кризис, все это манипуляции. Кризиса нет. Укрепляясь, мы идем в будущее", - сказал он.

Он коснулся и появившейся в стране проблемы с арендной платой в торговых центрах, где некоторые арендодатели ищут выгоды от волатильности курсов, заставляя арендаторов платить в иностранной валюте. "Не будьте обмануты этими манипуляциями в торговых центрах. В этой стране аренды за доллары и евро нет. Впредь такие расчеты будут вестись в турецких лирах, а в противном случае они [манипуляторы] заплатят по счетам", - сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что "здесь Турция, а не США". "Здесь в силе турецкая лира. За лиры будете сдавать в аренду, будете делать покупки", - добавил он.