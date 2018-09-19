В Пакистане суд решил отпустить экс-премьера Шарифа из тюремного заключения

Высокий суд Исламабада рассмотрел апелляцию и распорядился освободить бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа спустя две месяца после того, как он начал отбывать десятилетний срок заключения по делу о коррупции, сообщила в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си,передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Экс-премьер в июле возвратился в страну вместе со своей дочерью Марьям. Полицияарестовала их в Международном аэропорту Лахор и конфисковала паспорта.

Расследование в отношении Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые, предположительно, использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

В июле 2017 года Шариф был отстранен Верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.