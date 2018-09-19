Севан для многих остается неиссякаемым источником воды: Сурен Папикян

По поручению премьер-министра, сформирована межведомственная комиссия во главе с Министерством территориального управления и развития Армении, которая занимается решением проблем озера Севан и целевого использования его водных ресурсов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян.

По его словам, в областях созданы подкомиссии, кроме того, межведомственная комиссия ежедневно на местах проверяет процесс забора воды из озера Севан в рамках квоты в 40 млн кубометров.

«С одной стороны, проблемы сельского хозяйства засравляют нас отпускать воду из озера Севан, с другой стороны, экология не разрешает нам делать это. На данный момент из озера Севан отпущено 26.5 млн кубометров воды, комиссия уже выявила злоупотребления. Севан для многих остается неиссякаемым источником воды»,- сказал министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян.

По его словам, обнаружены незаконные отводы по трубам, которые проведены к многочисленным незарегистрированным землям.