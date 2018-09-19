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"Зачем учиться, буду глупой": разговор первоклашки с мамой покорил Сеть – видео


Беседа маленькой Аделины с мамой состоялась еще год назад, но с началом нового учебного года видео снова завирусилось в Интернете, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На этом видео очень упрямая первоклашка по имени Аделина ни в какую не хочет делать домашнее задание. Она спрашивает у мамы: "Почему надо учиться?" А на ответ, чтобы она была умная, а не глупая, уверенно отвечает: "Пусть я буду глупой, вот пусть".




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