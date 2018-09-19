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Выплаты возмещений по части НДС беспримерно возросли


Выплаты возмещений по части НДС в 2018 году беспримерно возросли. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник отдела по списанию и возврату налогов в Комитете госдоходов Армении Арман Мирзоян.

«За 8 месяцев 2018 года на счет сделок с нулевым НДС было внесено 56.550,0 млн драмов, это значительный рост - по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда эта цифра равнялась 37.115,0 млн драмов, в процентах рост составил 52,0 %»,- сказал начальник отдела по списанию и возврату налогов в Комитете госдоходов Армении Арман Мирзоян.

По его словам, это создает благоприятные условия для ведения бизнеса, особенно, малого и среднего.

Как сказал начальник отдела по списанию и возврату налогов в Комитете госдоходов Армении Арман Мирзоян, сейчас ведутся обсуждения по вопросам смягчения условий для налогообложения по упрощенным процедурам, что даст льготы большему числу налогоплательщиков.


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