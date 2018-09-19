Конкурентов на президентских выборах в Грузии становится меньше

Списки с подписями избирателей в ЦИК Грузии успели принести всего 25 человек, которые ранее обратились за регистрацией в качестве кандидата в президенты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-спикера комиссии Анну Микеладзе.

Желающие баллотироваться в президенты до 18:00 вторника должны были собрать и представить подписи не менее 25 923 избирателей. Окончательное решение ЦИК примет по итогам проверки подлинности подписей.

"Подписи избирателей представили 25 кандидатов, из них 19 партий и шесть инициативных групп. К этому времени зарегистрированы 13 кандидатов. Что касается процесса, то процесс продолжается. После того, как завершается процесс предъявления подписей избирателей, у Центральной избирательной комиссии и соответствующих служб есть 3-дневный срок, чтобы проверить поступившие списки. И в том случае, если они соответствуют законодательству Грузии, кандидат пройдет регистрацию", - сказала Микеладзе.

Окончательный список кандидатов в президенты Грузии будет известен 28 сентября.

Изначально за регистрацией потенциальных кандидатов в ЦИК обратились 46 субъектов, из них 26 инициативных групп и 20 политических партий.

Президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября.





