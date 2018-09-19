США и Польша договорились укреплять военное сотрудничество

Американский лидер Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда договорились об укреплении военного сотрудничества и углублении связей между разведкой и правоохранительными органами двух стран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в совместном заявлении двух лидеров по итогам визита польского президента во вторник в Белый дом.

"Польша и США будут укреплять сотрудничество и углублять связи между военными, разведкой, правоохранителями", - говорится в заявлении. "Это партнерство критически необходимо в свете растущих угроз, таких как агрессивное поведение России, распространение оружия массового уничтожения, терроризм, нелегальная миграция и напряженность на Ближнем Востоке", - утверждают лидеры Польши и США в совместном заявлении.

В июле Дуда и Трамп обсудили вопрос расширения присутствия американских войск в Польше в ходе встречи на полях проходившего в Брюсселе саммита НАТО. В том же месяце постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак говорил, что Варшава готова взять на себя часть расходов, связанных с размещением в стране американских войск. В мае сообщалось, что польская сторона может выделить $1,5-2 млрд на покрытие расходов по размещению на своей территории американской танковой дивизии либо равноценного соединения и готова построить всю необходимую инфраструктуру. В качестве возможных мест развертывания части назывались окрестности городов Быдгощ и Торунь.

Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих.