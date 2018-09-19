СМИ: по меньшей мере 32 человека пострадали от отравления химикатами в отеле в Сиднее

По меньшей мере 32 человека пострадали в среду в результате отравления химикатами в отеле Pullman Sydney Hyde Park Hotel. Как сообщило агентство "Синьхуа", восемь из них были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Как заявил представитель скорой помощи штата Новый Южный Уэльс, люди внутри отеля почувствовали "раздражение глаз и проблемы с дыханием". По его словам, первоначально в здании возникла паника. К настоящему времени медики осмотрели всех пострадавших и оценивают их состояние как стабильное. Как сообщил представитель скорой помощи, в бассейне гостиницы проводились строительные работы, в результате которых произошла утечка в вентиляцию паров химических веществ - предположительно, смеси хлора и соляной кислоты, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Указывается, что после того, как сотрудники и постояльцы отеля почувствовали подозрительный запах, на место прибыли четыре пожарные машины с 16 сотрудниками противопожарной службы. Специалисты осматривают 20-22 этажи здания. В настоящее время полиция оцепила отель и просит пешеходов и автомобилистов избегать нахождения на прилегающей территории, однако, как сообщают представители властей, угрозы здоровью людей нет.