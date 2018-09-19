Как улучшить положение с транспортом: политические силы, принимающие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, предлагают решения

Политические силы, принимающие участие в выборах в Совет старейшин Еревана, продолжают предвыборное ралли. Выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября 2018 года.



Для участия в выборах в Совет старейшин Еревана в Центральной избирательной комиссии зарегистрировались 12 политических сил. В частности, блок "Мой шаг" в качестве первого номер списка зарегистрировал известного актера Айка Марутяна. Партия "Процветающая Армения" - депутата, секретаря политсовета партии Наиру Зограбян, партия "Наследие" – своего лидера Раффи Ованнисяна, партия АРФ «Дашнакцутюн» - председателя Госкомитета лесного хозяйства Минэкологии Микаэла Манукяна, партия "Оринац еркир" – своего вице-председателя Мгера Шахгельдяна, блок "Луйс" - министра юстиции Артака Зейналяна.

Корреспондент «Арменпресс» попытался представить позиции указанных сил, представленные в их программах, по отраслям. В первую очередь, мы рассмотрим позиции политических сил в вопросе улучшения в Ереване положения с транспортом.

Партия "Процветающая Армения" в лице своего кандидата - депутата, секретаря политсовета партии Наиры Зограбян предлагает заменить нынешние «позорные» линии новыми и закрепить порог платы за проезд – на ближайшие несколько лет. Они – за увеличение пассажироёмкости транспортных средств, кроме того, считают реалистичным строительство станции метро «Ачапняк».

Кандидат от «Ереванской общественности» Анаит Тарханян предлагает создать операторскую сеть для управления транспортной системой, используя опыт зарубежных стран, которому уже более 40 лет. По ее мнению, этого не было сделано до сих пор по причине политического лобби владельцев линий маршруток.

Кандидат от блока «Ереванцы» Арарат Зурабян предлагает основать при мэрии ЗАО, акции которого могут приобретать граждане.

Кандидат от партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян предлагает организовать работу транспорта совмещенной эксплуатацией метро, автобусов, троллейбусов и пр.

Предлагается внедрить централизованную систему оплаты и ввести единые проездные билеты, что позволит предоставить скидки студентам, пенсионерам и пр. Они также считают реалистичным строительство станции метро «Ачапняк», а также 2 новых станций у Оперы и рядом с пр. Аршакуняц.

Партия «Наследие», в лице своего лидера Раффи Ованнисяна, предлагает ввести управление транспортом со стороны единого оператора, причем, с долевым преобладанием мэрии Еревана в активах оператора. Он планирует построить как минимум 1 станцию метро, повсеместно внедрить открытый wi-fi, через связь пассажиры смогут узнать расписание маршрутов и пр.

Кандидат от партии «Дем.путь» Мануэл Гаспарян предлагает приоритетнп развивать электротранспорт. Доля автобусов и троллейбусов будет доведена до 80% перевозок, микроавтобусов – 20%. Эта партия также обещает оснастить транспорт удобствами для инвалидов, ввести единые проездные, электронные платежи, скидки и пр.

Блок «Мой шаг» в лице Айка Марутяна хочет модернизировать транспорт, привлекая инвестиции, поменяв весь парк транспортных средств. Предлагается ввести единые проездные, пересмотреть маршруты, установить льготы для социально ранимых групп и пр. Кроме того, они предлагают обеспечить доступность транспорта в ночные часы – до полуночи. Он планирует построить как минимум 1 станцию метро, около центра «Тумо», Блок «Мой шаг» также обещает оснастить транспорт удобствами для инвалидов.

Блок "Луйс" в лице своего кандидата - министра юстиции Артака Зейналяна, предлагает разгрузить транспортные магистрали, построив объезддные дороги, внедрить «умные» светофоры, пополнять парк транспортных средств экологичным транспортом, ввести единые проездные, электронные платежи, скидки и пр.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» в лице своего кандидата - председателя Госкомитета лесного хозяйства Минэкологии Микаэла Манукяна, предлагает создать единую транспортную сеть, построить эстакады, станцию метро «Ачапняк», пополнять парк транспортных средств экологичным транспортом, ввести единые проездные, электронные платежи, скидки и пр.

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Сона Мкртчян