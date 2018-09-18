В музее “Метрополитен” откроется выставка “Armenia!”

Во всемирно известном музее “Метрополитен” Нью-Йорка 22 сентября откроется выставка “Armenia!”, на которой будут представлены экспонаты из Музея истории Армении, Матенадарана и Эчмиадзина. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявили министр культуры Лилит Макунц, директор Музея истории Армении Григор Григорян, директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян и директор Музеев и архивов Первопрестольного Эчмиадзина Асогик Карапетян.

Выставка посвящена художественным и культурным достижениям армянского народа от принятия христианства до 17-го века. На выставке будет представлено 140 экспонатов, в том числе 34 экспоната из Музея истории Армении, 20 экспонатов из Эчмиадзина и 28 экспонатов из Матенадарана. Там будут образцы, которые будут представлены в первый раз.

Министр Макунц отметила, что экспонаты также были предоставлены Католикосатом Великого Дома Киликии, братством церкви Св. Акопяна, конгрегацией Мхитаристов, Музеем Галуста Гульбенкяна и другими музеями.

Макунц подчеркнула, что перед открытием состоится пресс-конференция для международной прессы, будут также интервью, которые увеличат интерес к этому важному событию.

Куратором выставку является византолог Хелен Эванс, которая много лет работала в Ереване.

Для данного мероприятия не было потрачено денег из бюджета Армении. Выставка будет реализована при поддержке ряда благотворительных компаний.

Выставка будет открыта в музее Метрополитен до 13 января 2019 года.