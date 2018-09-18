Израиль возложил на Сирию вину за сбитый Ил-20

В Армии обороны Израиля выразили сожаление, что российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими системами ПВО над Средиземным морем, но отмечают, что израильская сторона возлагает ответственность за инцидент на правительственные силы Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских систем ПВО", - говорится в сообщении израильской армии.

"Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада , чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - отмечает армия обороны Израиля.

Представители армии обороны Израиля готовы сотрудничать с Россией по инциденту со сбитым российским самолетом Ил-20 над Средиземным морем и готовы делиться с Москвой имеющейся у них информацией.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

Он подчеркнул, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. "Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - констатировал официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков отметил, что израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь средств ПВО Сирии.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.