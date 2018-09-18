Премьер-министром Абхазии назначили экс-спикера парламента Валерия Бганбу
14:46, 18 Сентябрь, 2018
Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганбу премьер-министром республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
"Это человек, которого вы хорошо знаете", — сказал президент, представляя кабинету нового премьера.
Глава кабмина поблагодарил президента за оказанное доверие.
"Здесь нет человека, с которым я не знаком, я всю жизнь работал на дружеской основе, и я вас прошу работать на благо страны, у нас очень много работы", — сказал Бганба, ранее занимавший пост спикера парламента.
Бывший глава абхазского правительства Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.