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Премьер-министром Абхазии назначили экс-спикера парламента Валерия Бганбу


Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганбу премьер-министром республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.

"Это человек, которого вы хорошо знаете", — сказал президент, представляя кабинету нового премьера.

Глава кабмина поблагодарил президента за оказанное доверие.

"Здесь нет человека, с которым я не знаком, я всю жизнь работал на дружеской основе, и я вас прошу работать на благо страны, у нас очень много работы", — сказал Бганба, ранее занимавший пост спикера парламента.

Бывший глава абхазского правительства Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.

 

 




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