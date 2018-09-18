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Китай введет ответные ввозные пошлины одновременно с США


Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило министерство торговли КНР.

Как говорится в заявлении китайского министерства, которое цитирует Dow Jones, пошлины США стали новым фактором неопределенности для китайско-американских переговоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В ночь на вторник Вашингтон сообщил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредил, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Президент США заявил, что политика Китая в области внешней торговли создает "серьезную угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США".

 

 

 

 




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