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Вараздат Ароян забил гол в составе «Урала»


Член сборной Армении по футболу Вараздат Ароян стал автором гола. Как передает «Арменпресс», в 7-м туре чемпионата России екатеринбургский «Урал» сыграл вничью в  домашнем матче с «Ростовом», со счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Армении Вараздат Ароян, который забил гол в результате розыгрыша углового.

После этой игры екатеринбургский «Урал» занимает 14-е место.


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