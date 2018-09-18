Вараздат Ароян забил гол в составе «Урала»

Член сборной Армении по футболу Вараздат Ароян стал автором гола. Как передает «Арменпресс», в 7-м туре чемпионата России екатеринбургский «Урал» сыграл вничью в домашнем матче с «Ростовом», со счетом 1:1.

Счет в матче на 47-й минуте открыл защитник сборной Армении Вараздат Ароян, который забил гол в результате розыгрыша углового.

После этой игры екатеринбургский «Урал» занимает 14-е место.