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На горе Арарат, по всей вероятности, начался большой пожар


На горе Арарат, по всей вероятности, начался большой пожар, который виден с разных концов Еревана. Арменпресс следит за развитием событий

 

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