Иран заявил, что выполняет обязательства в рамках СВПД

Тегеран выполняет все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с момента вступления соглашения в силу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

"С момента вступления соглашения в силу в январе 2016 года Иран полностью выполнял условия сделки и все свои обязательства в рамках ядерной программы, что подтверждается во всех 12 докладах МАГАТЭ. Это простой, неоспоримый и общепризнанный факт", — заявил Салехи, выступая на 62-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Он раскритиковал выход США из сделки, назвав одностороннее решение США "грубым нарушением резолюции 2231 Совета безопасности ООН". По словам Салехи, выход США из сделки поставил ее существование под угрозу и повлечёт за собой серьёзные последствия.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.