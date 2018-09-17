Что случается с огромным слоном после его смерти в дикой природе – видео

Роль слонов в экосистеме крайне важна не только при их жизни, и это видео покажет суровую правду о том, что происходит с огромными слонами после смерти, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

На этих кадрах показан слон, который вот-вот погибнет – его смертельно ранил сородич во время схватки. В этот день ему дали спокойно умереть, и никто его не тревожил. На второй день почтить его память пришли другие слоны.

На третий день после смерти мертвое животное обнаружили падальщики. Первыми, кто до него добрались, оказались гиены. За ночь стая хищников распотрошила слона и наелась, после чего пришла очередь стервятников.

На протяжении недели туша слона кормила десятки гиен и птиц, а кроме них им полакомился и леопард. Через десять дней от огромного слона остался лишь хобот, а еще через несколько – только скелет.



