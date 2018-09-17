Премьер-министр принял представителей демобилизованных после многолетней службы офицеров

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня представителей инициативной группы демобилизованных после многолетней службы офицеров и выслушал их предложения по решению проблемы обеспечения жильем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр отметил, что правительство придает большое значение решению накопленной на протяжении многих лет проблемы, и с этой целью уже ведутся обсуждения с участием заинтересованных ведомств. Глава правительства предложил, а представители инициативной группы согласились, чтобы один из представителей группы принимал участие в этом процессе для обсуждения в рабочем формате реалистичных механизмов и вариантов решения проблемы.