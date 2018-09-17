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Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией

Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщается на сайте президента.

"Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года, поддержаны предложения министерства иностранных дел относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997", - говорится в сообщении.

 

 

 

 




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