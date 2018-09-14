Правительство предоставит помощь землепользователям приграничных населенных пунктов

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел первый вице-премьер Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло соответствующее решение для эффективного и целевого использования пахотных земель в стране, повышения уровня обеспеченности зерном, повышения эффективности и целенаправленности сельскохозяйственных субсидий, а также смягчения диспропорций территориального развития. Предусматривается предоставить государственную помощь землепользователям 37 приграничных населенных пунктов, выделив 60 000 драмов на 1 гектар фактических озимых посевов в 2018 году, урожай которых будет в 2019 году.

В связи с необходимостью расширения доступа к целевой программе для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, правительство внесло поправки и дополнение в одно из предыдущих своих решений. Согласно обоснованию, в настоящее время многие молодые семьи в стране нуждаются в квартирах. С этой целью предложенные изменения создают новые возможности для приобретения квартир. В частности, предлагаемая поправка предусматривает повышение максимального порога для общего возраста супружеской пары, установив возраст в 70 лет вместо прежних 65.

Правительство приняло соответствующее решение об изменении размера, назначении и установлении порядка выплаты единоразового пособия при рождении ребенка. Данное решение обсуждалось на предыдущем заседании. Согласно решению, при рождении второго ребенка в семье после 1 октября 2018 года размер единоразового пособия увеличится втрое - вместо нынешних 50 тыс драмов сумма пособия составит 150 тыс драмов.

В то же время министру труда и социальных вопросов Армении поручено представить в аппарат премьер-министра проект закона о внесении изменений в закон Республики Армения “О государственных пособиях”, согласно которому при одновременном рождении более 1 ребенка в семье, определяя размер единовременного пособия, выплатить сумму за каждого ребенка в соответствии с порядком рождения.