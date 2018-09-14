Порошенко: Украина взяла курс на сближение с НАТО и окончательный разрыв с РФ

Президент Петр Порошенко констатировал, что Украина окончательно взяла курс на сближение с НАТО. Выступая в пятницу на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве, он заявил, что после июльского саммита Североатлантического альянса "российский вектор развития Украины окончательно забыт".

"Это не только намерение лишний раз помахать рукой Москве. Это месседж и нашим западным партнерам", - сказал президент. Порошенко также заявил, что Украина уже "обыграла Россию", поскольку смогла стать на западный курс, несмотря на многолетнее сопротивление Кремля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Украинский президент уже зарегистрировал в Верховной раде проект изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в НАТО и Европейский союз. Кроме того Порошенко заявил, что намерен до 30 сентября уведомить Российскую Федерацию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.