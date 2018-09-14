Facebook начал выявлять дезинформацию на фото и видео

Социальная сеть Facebook во взаимодействии с партнерами 17 стран приступила к выявлению дезинформации на фотографиях и в видеозаписях посредством новых технологий и физических лиц. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте одноименной компании.

В нем утверждается, что борьба с дезинформацией была ее приоритетом на протяжении последних двух лет. "До сих пор большинство наших партнеров в области проверки фактов сосредоточивали свое внимание на статьях. Тем не менее мы активно работали с целью разработки новых технологий и партнерских связей с тем, чтобы мы могли заняться и иными формами дезинформации. Сегодня мы подключаем к проверке фото и видео всех наших 27 партнеров в 17 странах мира", - информировала один из менеджеров соцсети Антония Вудфорд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она отметила, что участники проекта полагаются не только на "самообучающиеся модели, использующие различные сигналы вовлеченности <...> для распознавания потенциально сфабрикованного контента". "Многие из наших сторонних партнеров обладают опытом изучения фото и видео, получив подготовку в технике визуальной верификации", - добавила представитель Facebook. Она разместила несколько примеров того, как при желании можно исказить визуальную картинку с целью спровоцировать определенную реакцию пользователя.